Si intende proseguire il progetto iniziato cinque anni fa

In vista delle prossime elezioni del 26 maggio per il rinnovo dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di Chiaromonte, il Sindaco Valentina Viola, il Vice Sindaco Gerardo Cafaro e l’Assessore Vincenzo De Santo, insieme ai componenti di maggioranza, comunicano la prosecuzione del progetto CHIAROMONTE RINASCE con Valentina Viola Sindaco. “Intendiamo proseguire - dice il Sindaco Valentina Viola - il progetto iniziato 5 anni fa, aperti, come sempre, alla condivisione e alla

partecipazione costruttiva, con l’obiettivo del Bene Comune. In attesa di presentare alla cittadinanza la lista e il programma elettorale, chiediamo sin da ora il vostro sostegno e il vostro contributo, per continuare ad assicurare il nostro impegno e la nostra dedizione per la crescita di Chiaromonte”