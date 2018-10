Approvati punti importanti a favore dei donatori. L’AVIS ringrazia il consiglio regionale

L'Avis Regionale accoglie positivamente la mozione approvata in Consiglio regionale, che contiene importantissimi emendamenti inseriti su proposta del consigliere Piero Lacorazza, che ringrazia insieme a tutto il Consiglio, e che riguardano le problematiche che interessano i donatori Avis ma non solo, e più in generale il mondo trasfusionale. Sono stati approvati punti di vitale importanza che impegnano la Giunta regionale e che riguardano il ripristino dell'esenzione del ticket per chi dona periodicamente e gratuitamente il proprio sangue; l'approvazione dei progetti "Plasma" e "Qualità" che darebbero slancio appunto alla raccolta di plasma e alla continua ricerca di un sistema di qualità, dal donatore al ricevente, nel solo interesse di tutelare tutti gli ammalati; lo sblocco dei fondi, ormai problema atavico che impedisce una corretta programmazione di spesa e porta sempre in affanno i costi inerenti il trasporto, i dipendenti, le sedi comunali e i collaboratori che, cogliendo questa occasione, vuole ringraziare per professionalità e dedizione. Sui progetti e sulla situazione della sede comunale di Potenza auspica presto la convocazione di un tavolo tecnico regionale, a cui convocare Avis regionale e comunale, per affrontare al meglio le fasi successive. L'Associazione Volontari Italiani Sangue di Basilicata, inoltre, sottolinea che gli unici simboli in cui si riconosce sono l'acronimo Avis e i suoi tantissimi donatori.