E' cominciata oggi l'undicesima legislatura regionale

Si apre "ufficialmente" oggi l'undicesima legislatura regionale - la prima che vede una coalizione di centrodestra alla guida dell'ente lucano - con la proclamazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Bardi, con molti neo consiglieri regionali, è stato infatti proclamato Presidente stamani in un'aula del Tribunale di Potenza. "La giunta sarà pronta in una decina di giorni, nonostante le festività pasquali": lo ha detto poco fa a Potenza, ai giornalisti, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, eletto il 24 marzo scorso - con oltre il 42 per cento dei voti - alla guida di una coalizione di centrodestra. Bardi ha incontrato i cronisti con Flavia Franconi, presidente facente funzioni, che gli aveva appena dato le consegne prima di lasciare il palazzo della giunta regionale.