Confermato il sostegno alla lista di Valentina Viola alle prossime elezioni

Si è tenuto questa sera un incontro di ringraziamento di Franco Cupparo alla comunità di Chiaromonte per il sostegno dato alle elezioni regionali dello scorso 24 marzo. Nella sala della ex scuola elementare alla presenza di numerosi cittadini il consigliere regionale ha annunciato tra le altre cose, che il gruppo di Forza Italia sosterrà con tre elementi la lista civica di Valentina Viola alle prossime elezioni amministrative di Chiaromonte. Sostegno riconfermato come alla precedenti elezioni di cinque anni fa dove, erano presenti sempre tre elementi: Vincenzo De Santo, Barbara Viceconte e Laura Montemurro, con quest'ultima dimissionaria per motivi personali.

Cla Sol