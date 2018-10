Parco del Pollino, approvato l'assestamento di bilancio. Soddisfazione dei consiglieri lucani

Creato Mercoledì, 24 Ottobre 2018 23:14

Si è svolto nella giornata di ieri presso la sede di Rotonda una seduta del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Pollino che ha visto, tra l’altro, l’approvazione dell’assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario in corso. Nell’atto in questione sono contemplati investimenti che interessano entrambi i versanti, lucano e calabrese dell’Ente. Tra i principali si segnalano il completamento del Centro Polifunzionale di Campotenese, il completamento dell’area parcheggio a servizio della sede dell’Ente, a Rotonda, ed il completamento della strada di collegamento tra le due regioni tra Terranova del Pollino e San Lorenzo Bellizzi. “Esprimiamo grande soddisfazione, affermano il Vice Presidente Franco Fiore ed i Consiglieri Carmelo Lo Fiego, Mariangela Coringrato e Giovanni Cosenza, per l’avvenuta programmazione di interventi dall’alta valenza strategica per l’Ente che rappresentiamo. Interventi che mirano allo sviluppo ed alla crescita omogenea dell’intero territorio del Parco. In questo senso, proseguono i Consiglieri, il completamento della Terranova-San Lorenzo Bellizzi, un’arteria montana dall’altissimo impatto turistico, è l’esempio di come l’attuale Consiglio Direttivo, superando l’anacronistico dualismo tra le due componenti regionali, persegua l’obiettivo della valorizzazione e della crescita dell’intero Parco nella sua unicità. A margine dell’atto di assestamento di bilancio vogliamo evidenziare inoltre, concludono gli stessi, il completamento dell’iter amministrativo per l’individuazione nell’ambito della rete museale del Parco dei siti che saranno oggetto di un contributo per le spese di gestione, nello specifico sono stati individuati a seguito di un apposito bando i Comuni di Chiaromonte, Castronuovo Sant’Andrea, Rotonda e San Sosti.”