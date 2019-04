Ardito, Cattaneo e Lupo. Con loro inizia la fase 2 per costruire il futuro di Taranto

I nuovi commissari dell’ex Ilva, sono Francesco Ardito, avvocato dirigente della AQP S.p.A, Antonio Cattaneo, revisore contabile e responsabile nazionale della divisione Forensic di Deloitte, e Antonio Lupo, avvocato del Foro di Taranto. Il decreto di nomina è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio e annunciato nella giornata di ieri con la sua venuta a Taranto in occasione della prima seduta del tavolo permanente a guida del Ministero dello Sviluppo Economico. Le nomine aprono le porte alla realizzazione dei progetti per il futuro di Taranto, alle attività di bonifica e al rilancio economico e sociale del territorio.

“Da queste nuove nomine -ha dichiarato a Taranto, Di Maio– inizierà la fase 2, nella quale non ci si limiterà alla gestione della procedura di amministrazione straordinaria, ma in cui progetteremo e realizzeremo il futuro di Taranto, concentrandoci in particolare sulle attività di bonifica e sul rilancio economico e sociale del territorio.”

Oreste Roberto Lanza