Decreto Genova. Fanghi con idrocarburi in agricoltura. La protesta di Polese

Creato Giovedì, 25 Ottobre 2018 21:08

“Bene ha fatto il deputato lucano del partito democratico Vito De Filippo a ‘denunciare’ l’ennesima presa in giro dei pentastellati che a parole assicurano una cosa e nei fatti poi fanno altro”. E’ quanto dichiara il segretario regionale del Pd della Basilicata, Mario Polese, rispetto al “decreto Genova” in discussione oggi alla Camera dei deputati. “Praticamente - precisa Polese - nonostante avessero annunciato urbi et orbi di presentare degli emendamenti all’articolo 41, quello sull’emergenza fanghi che innalza il livello degli idrocarburi ammissibili, portandoli a livelli di altissima pericolosità per l’ambiente e la salute degli esseri umani, in aula nulla è successo”.

“L’emergenza fanghi – prosegue il consigliere – è una cosa gravissima che mette a rischio coltivazioni, animali e persone. Difatti le persone potrebbero facilmente venire a contatto con questi fanghi che verrebbero sparsi su colture o su terreni da edificare”. “La cosa che più colpisce - sottolinea il segretario regionale del Pd - è che il relatore dell’articolo in questione alla Camera è stato il grillino lucano Gianluca Rospi. Appare sempre più evidente che gli esponenti dei 5 Stelle quando si tratta di parlare e fare promesse sulla tutela dell’ambiente e della salute umana sono bravissimi quando poi si passa ai fatti mostrano tutta la loro ambiguità”.

“Insomma come al solito dicono una cosa e fanno il contrario. Al di là di questo - conclude Mario Polese - resta un dato allarmante: nei fanghi il Governo Giallo Verde rende legali valori per i policiclici aromatici, che risultano dannosissimi per la salute, fino a 20 volte la soglia consentita. E’ questa la vera faccia dei grillini”.