Fratelli d’Italia, al via da Matera Gli Stati generali Al centro il Sud. Meloni, assenza di collegamenti, un vero fallimento

Creato Venerdì, 26 Ottobre 2018 14:45

Inizia oggi a Matera la due giorni degli Stati generali di Fratelli d’Italia ‘Al centro: il Sud’. Tutta la dirigenza di FdI si incontra, in Basilicata, per discutere delle problematiche del Mezzogiorno e del suo rilancio. L’evento è stato aperto dalla Presidente Giorgia Meloni con una conferenza stampa alle ore 13,30 presso il Cantiere della Stazione FAL in Piazza Matteotti a Matera, una delle grandi incompiute della Basilicata, simbolo dell’incuria delle Istituzioni e della mancanza di infrastrutture che penalizza il Mezzogiorno tutto. La Meloni è giunta in mattinata nella città dei Sassi, a bordo dei treni FAL da Bari, che ha definito un vero è proprio fallimento delle infrastrutture lucane, visto che per percorrere 55km si impiegano circa 90 minuti di viaggio. "Arrivare nella città che si appresta a diventare Capitale della Cultura nel 2019 - afferma la Meloni - a bordo di treni lenti, con totale assenza delle Ferrovie dello Stato, credo che sia il simbolo di un fallimento che non ha paragoni. Un'occasione persa per una città che si appresta ad accogliere migliaia di turisti senza adeguati collegamenti. Di questo - conclude la Meloni - il Governo regionale della Basilicata si deve assumere le proprie responsabilità". Nel corso della due giorni interverranno anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati e Guido Crosetto, coordinatore Fratelli d’Italia.