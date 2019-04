41 i comuni in provincia di Potenza e 13 in quella di Matera

Saranno cinquantasei i comuni al voto il prossimo 26 maggio in Basilicata per le elezioni amministrative. Nella provincia di Potenza i comuni chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni sono 41, compreso il capoluogo di Regione che in caso di ballottaggio, ritornerà alle urne il 9 giugno, essendo l'unico comune che supera i 15mila abitanti. Ecco la lista completa: Anzi, Armento, Banzi, Barile, Brienza, Brindisi Montagna, Calvera, Chiaromonte, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Gallicchio, Guardia Perticara, Lagonegro, Laurenzana, Maratea, Marsicovetere, Missanello, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Rapone, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Nuovo, San Fele, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Terranova di Pollino, Tito, Trivigno, Venosa e Viggiano. Nella Provincia di Matera invece sono 13 i comuni chiamati alle urne, e sono: Bernalda, Calciano, Cirigliano, Craco, Garaguso, Gorgoglione, Miglionico, Nova Siri, Pomarico, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tricarico e Valsinni. Sono cinque i candidati a sindaco di Potenza alle elezioni amministrative del 26 maggio: Mario Guarente (Lega) per il centrodestra, Bianca Andretta (Articolo uno-Mdp) per il centrosinistra, Marco Falconeri (M5s), Valerio Tramutoli ("Basilicata possibile") e Giuseppe Ferraro (lista civica "Potenza nel cuore"). Le liste presentate sono state complessivamente 14, con circa 400 candidati al Consiglio comunale. A sostegno di Guarente sono state presentate sei liste, quattro quelle a sostegno di Andretta. Due le liste a sostegno di Tramutoli e una ciascuno per Falconeri e Ferraro.

Ecco alcune liste complete dei comuni chiamati al voto:

Castelluccio Superiore:

“CASTELLUCCIO NEL CUORE”

Candidato a sindaco: Ruggiero Giovanni

Celano Nicolò

Debiase Antonio

Gioia Antonietta

Gioia Carmen

Gioia Mariagrazia

Labanca Francesco

Pitillo Francesco

“INSIEME PER CASTELLUCCIO”

Candidato a sindaco De Biase Maria

Abbate Carlo

Debiase Cristina

Scardino Francesco

Papaleo Daniele

Papaleo Samuele

Scorza Francesco

Valiante Leonardo

“PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA”

Candidato a sindaco: Pagano Prospero

Antonino Raffaella

Gioia Mimmo

Corraro Francesca

De Luca Alessandro

Papaleo Egidio

Tollis Francesco

Zottoli Emilio

Catalano Egidio

Chiaromonte:

CHIAROMONTE RINASCE

Capolista: Valentina Viola

Arcomano Gianpio ‘’detto Pio’’

De Santo Vincenzo

Cafaro Gerardo

Carlomagno Nicola

Viceconte Barbara

De Salvo Vincenzo

Antonio Donato Salvatore

Luparelli Raffaele

Spaltro Pasquale

Olivieri Vincenzo

CHIAROMONTE IN MOVIMENTO

Capolista: Carluccio Giacomo

Cicale Francesco Rosario

De Salvo Giuseppe

Ferraiuolo Paolo Giuseppe

Demininno Filomena

Ricciardi Giulia

Lamensa Vincenzo

Pappaterra Vincenzo

Breglia Ugo Franco

Vitale Vincenza Annamaria

Vozzi Pasquale Alessandro

Noepoli:

“GIOVANI PER NOEPOLI”

Candidata sindaca: Carlucci Antonietta

Bruno Filomena

Cascino Giusy

Fabiani Matteo

Fazari Francesco

La Banca Vito Egidio

Rinaldi Morena

Rinaldi Claudio

“NOEPOLI DINAMICA”

Candidato sindaco: Calabrese Francesco Antonio

Angiolillo Nicoletta

Bonfantino Antonio

Cirigliano Antonio

Romano Vincenzo

Lopetz Giovanna

Simini Salvatore Marco

Trupo Anna Maria

Virgallita Maria

Roccanova:

“INSIEME PER ROCCANOVA”

Candidato Sindaco Greco Rocco

Allemma Margherita

Chiaradia Giuseppe

Ciancia Anna Maria

Giovinazzo Anna

Gravino Pasquale

Greco Rocco 1973

Miraglia Laura

Motta Rocco

Pugliese Giuseppe

Zaccara Alessandro

LIBERA COMUNITÀ ROCCANOVA

Candidato Sindaco Emanuele Maria Luisa

Appella Mario

Fortunato Matteo

Lizza Debora

Malaspina Maria

Marrone Giuseppe Michele

Novelli Maria Antonietta

Risolino Francesco

Rossini Mario

Spagnuolo Luisa

Zambaglione Maria Angela

Rotonda:

UNITI PER ROTONDA

Capolista: Rocco Bruno

Cantisani Luca

Cozzetto Domenico Antonio

De Cristofaro Angela Detta Angela

De Cristofaro Gaetano Detto Gae

De Cristofaro Maria Antonia Detta Maria

De Cristofaro Maria Giulia Detta Giulia

Di Iacovo Domenico Detto Do

Di Iacovo Stefano Detto Ste

Franzese Donatella

Lauria Fernando

Propato Rossana

Senise Antonio

ROTONDA DOMANI

Capolista: Domenico La Valle

Caldarelli Francesco

Cerbino Mario

De Cristofaro Davide

De Cristofaro Filomena

De Tommaso Pierpaolo

Di Tommaso Carlo

Di Paola Domenico

Fittipaldi Ines

Gagliardi Simone

San Severino Lucano:

“PRIMAVERA”

capolista: Francesco Ciminelli

Antonio Ciminelli

Giuseppe Ciminelli

Giuseppe Conte

Carmela De Marco

Francesco Domenico Fittipaldi

Carmine Iannibelli

Vincenzo Mastropierro

“INSIEME SAN SEVERINO LUCANO”

capolista: Franco Fiore

Antonio Calabrese

Saverio De Stefano

Nicola Gallicchio,

Saverio Gioia,

Rosario Antonio Giuseppe La Sala

Antonio Vincenzo Vitale

Maria Filomena Perrone

Nicola Gargaglione

Vincenza Milione

Marilena Mitidieri

Viggiano:

RINNOVAMENTO E UNIONE CICALA SINDACO

Capolista: Amdeo Cicala

Azarniatehran Mariam

Berardone Giuseppe

Corona Ettore

Damiano Giovanni

Daraio Innocenzo

De Cunto Vincenzo

Gerardi Rosita

Petrone Teresa

Pugliese Vincenza

Romagnano Giovanni

Varala Paolo

Zupone Wladimiro

VINCE VIGGIANO

Capolista: Luca Caiazza

Alberti Alessio

Angeloni Agostino

Fruguglietti Reale Nicola

Laterza Giovanni

Lauletta Antonello

Marsicovetere Giovanni

Nicolia Lucia

Nigro Giuseppe

Pisani Antonio

Stigliano Giuseppina

Tempone Martina

Torzillo Francesco

IN COMUNE

Capolista:

Tramontano Natalino

Allemma Michele

Bianculli Daniele

Lauletta Giuseppe

Rivelli Carmelina

Rocco Antonello

Romanella Danilo

Milano Alberto

Mucciante Catianna