Il pericolo franoso era già segnalato alla Regione. Manca lo stato di emergenza

Il Comune di Senise, Alberico Gentile, risponde alle accuse mosse dal M5S in merito alla chiusura delle SS Sinnica a causa della frana che si è verificata all'altezza del Viadotto Fortunato.

“Si premette che il Comune di Senise nel mese di Giugno 2018 ha presentato alla Regione Basilicata un progetto per intervenire sull’area in questione ed in una zona più a monte della Sinnica, pertanto, il fenomeno in atto era già “di fatto” segnalato in quanto in quella area ed aree limitrofe, stante la natura dei luoghi, negli ultimi anni si sono verificati fenomeni simili che però non sono stati attenzionati in quanto non hanno causato danni e/o interessato infrastrutture pubbliche. La normativa a cui si fa riferimento (art. 22 del DPR 327/2001) si applica per il regime ordinario delle espropriazioni per pubblica utilità, mentre nel caso di calamità naturali, dopo averne accertato i presupposti, occorre approvare un apposito provvedimento che attesti l’esistenza di uno stato di emergenza , ciò al fine consente di eseguire interventi in materia di Protezione Civile su beni di proprietà privata.

Si precisa altresì che il Comune di Senise dal punto di vista amministrativo non ha alcuna competenza e nessun titolo giuridico che lo legittima ad emettere Ordinanze o eseguire lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto lo smottamento non ha interessato alcuna infrastruttura di proprietà comunale.

Tutte le iniziative , compresa la richiesta di eventuale cessione a titolo gratuito al Comune dai proprietari delle aree interessate dal dissesto, sono state intraprese dal Comune poiché tutti gli altri Enti interessati hanno affermato di non avere competenza in merito alla esecuzione degli interventi.

La chiusura della strada è stata eseguita dall’ A.N.A.S. che in via autonoma ha valutato che esistono pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Con il riconoscimento dello stato di emergenza la Regione Basilicata sarà legittimata ad intervenire benché la stessa sia un’area privata”.