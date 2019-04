La seduta sarà dedicata alla convalida provvisoria degli eletti

Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà lunedì 6 maggio 2019, alle ore 15,00, nell’aula intitolata ad Angelo Di Nardo, presidente della Regione Basilicata dal 1995 al 2000, già presidente del Formez, scomparso il 26 febbraio 2015. Così come prevede l’articolo 25 dello Statuto, la riunione inaugurale dell’undicesima legislatura è stata convocata dal consigliere anziano, ovvero l'ex sindaco di Policoro Rocco Leone, di Forza Italia. La seduta sarà dedicata alla convalida provvisoria degli eletti, all’elezione del Presidente del Consiglio regionale Vito Bardi, dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta per le elezioni. Sarà l'occasione, probabilmente, per il nuovo Presidente della Giunta regionale, di illustrare la composizione del nuovo esecutivo regionale. Seguirà una comunicazione del neo eletto Presidente dell’Assemblea. La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming sul portale www.consiglio.basilicata.it.

Oreste Roberto Lanza