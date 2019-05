Candidato alla riconferma della carica di sindaco di San Severino, Fiore punta su solidarietà e accoglienza

Il sindaco di san Severino Lucano Franco Fiore, che si ricandida alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, torna sui temi della sua campagna elettorale, incentrata sulla continuità amministrativa e, al tempo stesso, sull’inserimento di forze giovani e propositive che possano dare alla comunità la giusta dose di innovazione.

Tema prediletto di Fiore è sempre stato il turismo sostenibile, unica risorsa che può frenare lo spopolamento e l’isolamento di questo splendido paese del Parco Nazionale del Pollino, ente del quale Fiore è attualmente vicepresidente.

“Le tante opere di incentivazione al turismo che caratterizzano San Severino Lucano –afferma Fiore- testimoniano come l’impegno che ho profuso in questo settore abbia dato buoni frutti”.

Ora però la sua attenzione si rivolge in modo particolare al sociale. “Ci sono diverse emergenze socio-assistenziali da affrontare che riguardano sia l’assistenza ai minori, ai disabili e agli anziani, sia quelle legate a un sistema di accoglienza e di ospitalità che riguarda le diverse altre necessità e debolezze. Siamo in fase di organizzazione di un centro di assistenza per i disabili –spiega il sindaco- per il quale la vecchia scuola elementare è stata affidata a un’associazione per essere adeguata alle situazioni di necessità di persone con disabilità. Altro progetto riguarda l’attenzione alle donne vittime dello stalking, che prevede un servizio di ascolto e di accoglienza attraverso uno sportello che sarà funzionante 24 ore su 24. Le donne che hanno subito violenza, proprio per la debolezza che le caratterizza, saranno assistite per poi essere inserite in percorsi di recupero, grazie agli assistenti sociali e ad altre figure professionali, per l’inserimento nel mondo del lavoro.”

Nelle intenzioni del sindaco Fiore, dunque, San Severino Lucano si prepara ad essere un comune che oltre all’accoglienza solidale e all’ospitalità turistica, intende distinguersi anche per i servizi alle persone più deboli.

Francesco Addolorato