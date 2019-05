Assicurare a Noepoli una buona amministrazione in grado di realizzare gli obiettivi preposti

La dott.ssa Silvana Arbia candidata con il partito indipendente SMS nella lista Popolari per l’Italia intende dare pieno sostegno alla lista n.1 Noepoli Dinamica avente capolista il geom. Calabrese Francesco Antonio. Ritengo sia necessario assicurare al Comune di Noepoli una buona amministrazione in grado di realizzare gli obiettivi nel rispetto della legalità e di valorizzare le risorse umane e paesaggistiche presenti nel territorio. Auspico l’apertura di un tavolo sulle questioni relative allo sviluppo del territorio della Val Sarmento secondo l’Agenda 2030 che è anche obiettivo della proposta politica del partito SMS per le elezioni europee. Sarà importante trattenere tali risorse e creare le condizioni affinché i cittadini di Noepoli possano rientrare e realizzare i loro progetti personali e professionali. La modernità ed il progresso sono condizionati dalla partecipazione dei cittadini e la lista Noepoli dinamica include tutti i profili idonei a rappresentare le varie categorie e a garantire massima integrità ed impegno civile. E’ l’ora per Noepoli dell’alternanza e dell’inclusione di forze politiche nuove e fortemente motivate a rendere questo territorio il luogo ideale per sperimentare la democrazia di base.

Dottoressa Silvana Arbia