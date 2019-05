Salvini il più votato seguito da Pedicini (M5S). A Potenza pentastellati al 24,9%

Si sono chiuse ieri sera alle ore 23.00 le urne in Basilicata, che è andata al voto per le elezioni europee e le Amministrative di alcuni comuni (lo spoglio avrà inizio oggi alle 14.00). La percentuale dei votanti è stata leggermente inferiore a quella di cinque anni fa: il 46,98% contro il 49,05%. Per le elezioni europee, in Basilicata il Movimento 5 Stelle è il primo partito con il 29,6%, seguito dalla Lega (23,3%) e dal Pd (17,3%). Il più votato, in Basilicata, è il leader della Lega, Matteo Salvini, con 16.070 preferenze, seguito dall'europarlamentare uscente Piernicola Pedicini (M5S) con 15.412. Per le Comunali, invece, ha votato il 61,5% degli aventi diritto, a Potenza il 72%. Nel capoluogo lucano, al termine dello scrutinio per le Europee, il primo partito è il Movimento cinque stelle (24,9%), seguito da Lega (22,1%), Pd (17,5%), Fratelli d'Italia (10,9%) e Forza Italia (10,1%).



Senise

LEGA 24,18 (576 voti)

M5S 21,87 (521 voti)

PD 14,23 (339 voti)

FI 12,89 (307 voti)

Elettori: 7.479 - Votanti: 2.464 (32,95%) Schede nulle: 53 Schede bianche: 29 Schede contestate: 0.



Lagonegro

LEGA 25,87 (514 voti)

FI 23,30 (463 voti)

M5S 21,79 (433 voti)

PD 13,14 (261 voti)

FdI 6,24 (124 voti)

Elettori: 5.402 | Votanti: 2.265 (41,93%) Schede nulle: 112 Schede bianche: 166 Schede contestate: 0

Lauria

PD 29,06 (1451 voti)

LEGA 28,11 (1369 voti)

M5S 19,75 (962 voti)

FI 8,91 (434 voti)

Elettori: 12.825 - Votanti: 5.169 (40,30%) Schede nulle: 211 Schede bianche: 88 Schede contestate: 0

Sant'Arcangelo

LEGA 34,49 (667 voti)

M5S 23,37 (452 voti)

PD 21,04 (407 voti)

FdI 9,88 (191 voti)

FI 5,27 (102 voti)

Elettori: 5.904 - Votanti: 2.009 (34,03%) Schede nulle:56 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0

San Severino Lucano

PD 29,28

M5S 27,51

LEGA 16,80

FI 14,14

FdI 3,43

Viggiano

LEGA 37,74

M5S 22,41

PD 11,56

FdI 8,72

FI 8,21

Policoro

M5S 27,78 (1486 voti)

LEGA 24,49 (1310 voti)

PD 13,91 (749 voti)

FdI 12,26 (656 voti)

FI 10,77 (576 voti)

Elettori: 13.782 - Votanti: 5.537 (40,18%) Schede nulle: 143 Schede bianche: 45 Schede contestate: 0

Pisticci

LEGA 29,26 (1444 voti)

M5S 26,57 (1311 voti)

PD 13,56 (669 voti)

FI 8,31 (410 voti)

FdI 7,42 (366 voti)

Elettori: 14.417 - Votanti: 5.298 (36,75%) Schede nulle: 284 Schede bianche: 79 Schede contestate: 0

Novasiri

M5S 24,65 (924 voti)

LEGA 24,51 (919 voti)

FdI 17,20 (645 voti)

PD 11,82 (443 voti)

FI 9,10 (341 voti)

Elettori: 5.572 - Votanti: 4.303 (77,23%) Schede nulle: 192 Schede bianche: 362 Schede contestate: 0