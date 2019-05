Calvera e San Paolo hanno i loro sindaci. A Potenza avanti Guarente

Con l'inizio dello spoglio alle ore 14.00 già si inizia a defilare il risultato di alcuni comuni andati al voto. A Calvera il nuovo sindaco è Pasquale Bartolomeo, che con 164 voti della lista "Bell'Aria", prende il posto del papà Bartolomeo Mario Giovanni sindaco uscente, e candidato nell'altra lista, "Insieme per Calvera" che si ferma a 74 voti. San Paolo Abanese festeggia Mosè Antonio Troiano con la lista che si attesta a 140 voti. Questi i due piccoli comuni fino ad ora certi dei loro primi cittadini. A Chiaromonte invece Valentina Viola dovrebbe essere riconfermata nuovamente sindaca, così come Franco Fiore a San Severino Lucano. A Terranova di Pollino Enzo Golia ritorna Sindaco dopo un mandato che l'ha visto fermo al palo. A Noepoli Francesco Antonio Calabrese è il nuovo sindaco, a Valsinni invece Gaetano Celano prende la carica di primo cittadino. Secondo le prime proiezioni alle elezioni comunali di Potenza invece è in testa nettamente la Lega rappresentata da Mario Guarente con il 46,7%. Segue con un distacco di più di 20 punti percentuale Valerio Tramutoli (25,9%) sostenuto da due liste civiche. Bianca Andretta per il centrosinistra arriva al 18,4%.