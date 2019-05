Con l'8% dei consensi è la terza forza tra i partiti, sarà decisiva per la vittoria di Guarente

"Straordinario risultato di IDEA al primo turno delle elezioni amministrative di Potenza, che con circa l’8% dei consensi si afferma come terza forza politica tra tutti i partiti politici nel capoluogo di regione (escludendo le liste civiche)."

Lo comunicano il segretario regionale Francesco Pagano, i dirigenti di partito Donato Ramunno e Daniele Giorgio di Ioia



"Un risultato eccezionale che premia il lavoro di squadra, la determinazione, le idee e la forza di volontà di costruire una casa per tutti coloro che desiderano un centrodestra equilibrato, meritocratico e di buon senso.

Idea, come per le elezioni regionali, sarà ancora una volta determinante per la vittoria del ballottaggio e dell’elezione del sindaco Mario Guarente, a cui continueremo a stare vicino e supportate con tutte le nostre forze.

Il centrodestra è l’unica scelta possibile per dare continuità a quella rivoluzione politica e culturale che è iniziata in Basilicata il 24 Marzo, con la liberazione della Regione, da chi l’ha mal governata per oltre vent’anni.

Per tale motivo garantiremo il nostro totale ed incondizionato sostegno politico ed umano al candidato della coalizione alla quale apparteniamo. Siamo convinti che il centrodestra e Mario guarente siano la scelta migliore per tutti i potentini, per non lasciare Potenza all’abbandono, al disordine, all’insicurezza, all’estrema sinistra."