Fondi attivati con la sottomisura 4.1 del Psr 2014-2020

Ammontano a circa 16 milioni di euro i fondi per il "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", attivati con la sottomisura 4.1 del Psr Basilicata 2014-2020, e stanziati dalla giunta regionale della Basilicata su proposta dell'assessore all'agricoltura, Francesco Fanelli. All'avviso pubblico - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale - possono partecipare i 193 beneficiari ammessi a finanziamento nella seconda finestra del primo bando della sottomisura 6.1 che incentiva i primi insediamenti in agricoltura. "Sono convinto - ha detto Fanelli - che il mondo agricolo possa offrire importanti sbocchi lavorativi ai nostri giovani. Con questo avviso i giovani imprenditori possono intervenire sulla ristrutturazione e sull'ammodernamento della loro aziende agricole costituite, con lo scopo di orientarsi al mercato in una logica di sostenibilità ambientale".