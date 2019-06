L’esponente di Forza Italia: no al tutti contro tutti. Occorre rilanciare la città

“Il ballottaggio al Comune di Potenza è innanzitutto un’opportunità per i potentini per dare continuità al processo di cambiamento avviato con le elezioni regionali. Per questo il nostro sostegno a Mario Guarente, oltre che politico, persegue l’obiettivo di realizzare una sintonia istituzionale tra la Regione e l’Amministrazione Comunale del capoluogo di regione.”

Lo afferma in un comunicato l’assessore regionale alle attività produttive Francesco Cupparo di Forza Italia.

“Siamo convinti che alla comunità potentina un’avventura politica, atipica, all’insegna del ‘tutti contro tutti’ o del radicalismo di sinistra, non solo non servirebbe a nulla ma di fatto produrrebbe una grave e profonda battuta d’arresto nella prospettiva che, a fianco di Guarente, noi invece vogliamo sostenere, di rilancio della città e delle sue funzioni di servizio del territorio. Potenza ha bisogno di una svolta politica per mettere definitivamente alle spalle l’immagine negativa di città che è cresciuta a discapito della ‘periferia’ a cui ha sottratto risorse finanziarie e risorse umane senza dare quasi nulla. Con il nuovo sindaco e la nuova Amministrazione siamo certi prevarrà una visione diversa di città-comprensorio aperta al territorio e in grado di rafforzare qualità e quantità di servizi da assicurare non solo ai residenti ma a tutti i lucani. E nei servizi ai potentini non faremo mancare il nostro impegno politico ed istituzionale per ridisegnare compiti e funzioni dell’area industriale di viale del Basento, per ridefinire l’area per gli insediamenti artigiani, per favorire il rilancio del centro-storico specie delle attività commerciali, per dotare la città degli impianti sportivi, tra cui lo stadio di calcio all'altezza della competizione a cui la squadra partecipa, di cui ha bisogno. Cupparo riferisce di farsi interprete del sostegno del Presidente Silvio Berlusconi che gli ha chiesto di esprimere, a nome suo, l'incoraggiamento personale a Guarente. Il Presidente Berlusconi ha avuto modo di conoscere nel suo incontro a Potenza i problemi della città e pertanto ribadisce l'impegno di Forza Italia ad ogni livello per la loro soluzione.”