Adesso si può realizzare quella sintonia istituzionale tra la Regione e l'Amministrazione Comunale

La vittoria di Mario Guarente e i tre seggi conquistati da Forza Italia con il ballottaggio al Comune di Potenza sono risultati significativi della volontà dei potentini di cambiamento che abbiamo incoraggiato e sostenuto. Per il centrodestra eleggere, con la stessa coalizione che ha vinto le elezioni regionali, per la prima volta, un suo sindaco nel capoluogo di regione e al tempo stesso battere la sinistra che qui si è presentata con il suo volto storico, era un obiettivo tutt'altro che scontato. Il centrodestra ci è riuscito dando prova di unità, compattezza e di un forte legame con i cittadini e dopo l'ottimo risultato del primo turno che ha prodotto il forte ridimensionamento del centrosinistra, ha battuto anche la sinistra radicale. Adesso con il sindaco Guarente possiamo realizzare quella sintonia istituzionale tra la Regione e l'Amministrazione Comunale del capoluogo per la quale ci siamo impegnati ed abbiamo lavorato. Ci sono dunque tutte le condizioni per affrontare con una visione ed una strategia comuni le numerose e complesse questioni che riguardano il rilancio della città e delle sue funzioni di servizio del territorio. Guarente nel delicato lavoro che l'attende può contare sul Governo Regionale e per quanto mi riguarda, sulla base delle mie deleghe assessorili, su un interlocutore istituzionale attento per ridisegnare compiti e funzioni dell'area industriale di viale del Basento, per favorire il rilancio del centro-storico specie delle attività commerciali, per dotare la città degli impianti sportivi di cui ha bisogno. Sono certo che i tre consiglieri comunali di Forza Italia – Fernando Picerno, Fabio Dapoto e Mario Restaino – ai quali vanno gli auguri di buon lavoro esprimeranno il massimo impegno a fianco di Guarente. Per Forza Italia – che qui come in tante altre città grandi e piccole del Paese - si conferma determinante per i successi elettorali del centrodestra, il risultato è un segnale importante del consenso venuto dall'elettorato potentino ad un partito che ha messo insieme generazioni diverse per la continuità della sua presenza nella città e il rinnovamento dei suoi rappresentanti istituzionali.

Francesco Cupparo, Forza Italia