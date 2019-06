Pratiche afferenti alla Misura 5.2 del Psr 2013-2020

"Sono in fase di definizione le istruttorie relative alle pratiche afferenti alla Misura 5.2 del Psr 2013-2020, che prevede circa sei milioni di euro come sostegno agli investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità". E' quanto ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli. "Le aziende agricole - ha aggiunto Fanelli - potranno finalmente ricevere i fondi stanziati e non liquidati a ristoro dei danni da calamità naturali subiti dal 2013 in poi: abbiamo sbloccato circa quattro milioni di euro, risorse finanziarie che sono state imputate a bilancio e destinate all'indennizzo del comparto agricolo relativamente a precedenti eventi calamitosi".