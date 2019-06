A capo la sindaca Valentina Viola con un'amministrazione composta da giovani

“Sono onorata di rappresentare ancora il mio amato paese e la riconferma mi spingerà a fare meglio e sempre di più per tutti voi, ma lo farò sempre con il cuore e con la passione, con l’unico scopo di continuare a far rinascere Chiaromonte”. Continuare per migliorare resta dunque il motto di Valentina Viola che il 27 maggio scorso, con 753 voti favorevoli contro i 503 della lista avversaria, capitanata da Giacomo Carluccio, si è riconfermata a guida del piccolo centro sinnico. A supportarla, un valido team di giovani amministratori composto da Arcomano Gianpio, Cafaro Gerardo, De Salvo Vincenzo, De Santo Vincenzo, Donato Salvatore Antonio, Olivieri Vincenzo e Viceconte Barbara. “ È stato un mese di avvincente campagna elettorale terminata con una vittoria straordinaria per me e per tutta la squadra- ha ribadito la sindaca durante la prima seduta consiliare d’insediamento- Il riconoscimento e la fiducia che avete voluto attribuirmi per la seconda volta, mi riempie di orgoglio e mi da il coraggio di affrontare questa nuova esperienza. In questi cinque anni- ha sottolineato- abbiamo dimostrato di essere un’amministrazione del fare, ma anche una squadra unita, che ha lavorato con competenza, impegno, passione e soprattutto, un’amministrazione trasparente. Ma è poco, infatti, abbiamo ancora sogni da realizzare e progetti da costruire e per questo ho bisogno di tutti, consiglieri, simpatizzanti e di tutti i cittadini che come me, credono nel nostro paese. Partecipiamo allora tutti alla vita della nostra comunità, sia all’attività amministrativa, sia alle piccole cose del nostro paese- ha esortato la prima cittadina- Sentiamoci sempre parte di una grande famiglia, immaginando il comune come la nostra casa. Sono sicura che in questo modo tutti insieme potremo realizzare veramente grandi cose per Chiaromonte. Non lasciatemi sola- ha concluso- aiutatemi a dare un futuro a questo nostro piccolo borgo, pertanto, ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno per i prossimi cinque anni”. A rappresentare l’opposizione, i consiglieri Carluccio Giacomo, Breglia Ugo e Vozzi Pasquale eletti per la lista “Chiaromonte in movimento”. A comporre la giunta comunale, invece, Vincenzo De Santo, in qualità di vice sindaco con delega all’ambiente, territorio e agricoltura e Donato Salvatore Antonio, assessore alla gestione del patrimonio e servizi manutentivi.