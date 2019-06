Il provvedimento approvato oggi in giunta regionale interessa una platea di 3 mila persone



Prorogati al 31 dicembre il TIS Tirocinio di Inclusione Sociale (ex copes) e il REI Reddito Minimo di Inserimento. Il provvedomento di proroga è stato approvato nella giunta regionale di oggi, scongiurando la scadenza del 30 giugno che preoccupava non poco lavoratori e sindacati. Si tratta di una platea di 3000 persone per le quali non potrebbe essere una soluzione, per vari motivi, l'inserimento nel Reddito di Cittadinanza.



Il provvedimento è stato proposto dal dipartimento delle attività produttive e fatto proprio dalla giunta.