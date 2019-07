Ad annunciarlo l’Assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa

“Ho partecipato oggi alla Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e, in accordo con il Presidente Bardi, ho ribadito il no della Basilicata ad ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari.” ad annunciarlo l’Assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa.

L’oggetto della seduta odierna della Commissione era il parere sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di approvazione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che prevede le ‘linee guida’ della politica italiana sulla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino alla fase di smaltimento.

“Ho condiviso le criticità del Programma con il Presidente Bardi. Quello che ci preoccupa è che non viene individuato, ancora una volta, il sito del Deposito Nazionale né nel testo sono contenuti i criteri per individuarlo. In pratica, si tratta di una valutazione strategica generica che non permette di fare osservazioni nel merito. Questo, associato alla totale assenza dei informazioni circa le attività di dismissione dell’impianto ITREC di Rotondella, mi ha spinto a esprimere, con forza, il diniego della nostra Regione all’individuazione sull’intero territorio della Regione Basilicata del sito per il Deposito Nazionale delle scorie nazionali. Invito i Parlamentari lucani ad appoggiare questa battaglia regionale nelle sedi nazionali”.