Sottoposto a un intervento di angioplastica. Mi sono affidato con grande fiducia agli specialisti lucani

“Questa mattina, nella cardiologia emodinamica dell’Ospedale San Carlo di Potenza, sono stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Mi sono affidato con grande fiducia agli specialisti lucani, consapevole della loro professionalità ed esperienza. Rivolgo lo stesso invito ai cittadini della nostra regione che affrontano problemi di salute: nelle nostre strutture sanitarie possiamo trovare risposte adeguate, in linea con gli standard di qualità garantiti in altre parti del Paese.

Il mio orizzonte politico rimane quello di lavorare senza sosta per valorizzare le eccellenze della nostra sanità e ridisegnare quegli ambiti che invece non riescono a decollare. Solo così riusciremo ad andare incontro ai bisogni di cura e assistenza dei nostri cittadini, riducendo la mobilità passiva che con i suoi circa 50 milioni di euro all’anno pesa fortemente sul bilancio regionale. Dobbiamo investire queste risorse economiche per richiamare altri specialisti, migliorare gli ospedali e potenziare la medicina territoriale”. È quanto dichiara l’assessore regionale alla Salute e Politiche sociali, Rocco Leone.