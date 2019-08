Il Commissario Gentile interviene sulla questione

Apprendo dalla stampa la grave situazione in cui si trova la turnazione delle postazioni del 118 a Senise. Una situazione, dovuta alla carenza di personale, che proprio nei periodi più caldi in termini di presenze nel territorio, è diventata insostenibile.

Come Commissario straordinario del Comune di Senise esprimo il mio rammarico per quanto sta avvenendo, perché una comunità come Senise e per il bacino d’utenza che ricopre, non può e non deve essere lasciata scoperta rispetto ad un servizio così importante. Confido negli enti preposti, affinché si possa risolvere questa spiacevole situazione e garantire il servizio necessario.