Cittadina onoraria di Francavilla. Cupparo: saprà mediare fra le diverse sensibilità politiche

La nomina della dottoressa Luciana Lamorgese a Ministro dell'Interno è motivo di orgoglio per la comunità di Francavilla in Sinni, di cui è originaria e alla quale il 5 agosto 2017, in qualità di sindaco, ho conferito la cittadinanza onoraria. E' quanto afferma l'Assessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo. Vorrei ricordare le motivazioni alla base della decisione di riconoscere la dottoressa Lamorgese nostra concittadina:

il rapporto stretto con il territorio, ma soprattutto i "valori di moralità, di alto senso civico e del dovere" espressi quotidianamente nel lavoro, "costante riferimento per tutti coloro che svolgono incarichi pubblici di grande responsabilità", sono le ragioni che hanno portato il consiglio comunale a deliberare il conferimento della cittadinanza a Lamorgese, che in quella occasione si è dichiarata “orgogliosa di potermi annoverare da oggi tra i cittadini di questa comunità”. Sono certo – aggiunge Cupparo – che il Ministro, la terza donna Ministro dell'Interno nella storia della Repubblica, saprà dimostrare le doti di servitrice dello Stato che hanno caratterizzato la sua attività in tanti anni. Dialogante, resiliente, capace di coniugare fermezza e integrazione, e di mettere d’accordo tutti, Lamorgese è abituata a fare i conti con le diverse sensibilità politiche.