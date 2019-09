Equilibrio giallorosso: Salvatore Margiotta (PD) alle infrastrutture e Mirella Liuzzi (M5S) al MISE

Dopo i due ministri lucani, Roberto Speranza alla Sanità e Luciana Lamorgese all’Interno, la Basilicata incassa altre due presenze di peso nella compagine governativa del Conte Bis. Si tratta di Salvatore Margiotta, che andrà alle infrastrutture, e Mirella Liuzzi al MISE. L’equilibrio dei sottosegretari lucani è perfettamente bilanciato, con Margiotta storico rappresentante del PD e Mirella Liuzzi che del M5S è un’attivista della prima ora.

Salvatore Margiotta è esponente della vecchia scuola della DC della quale è stato a lungo segretario regionale dei giovani, transitato poi attraverso la Margherita al PD nel quale è stato fin dall’inizio componete della Direzione nazionale e da 2 anni responsabile del Dipartimento Infrastrutture del partito.

Classe 1964 potentino di nascita, Margiotta è laureato in ingegneria idraulica, titolare di uno studio, ed è stato segretario provinciale e regionale del Partito Popolare Italiano, poi coordinatore regionale e componente della direzione nazionale della Margherita.Margiotta arriva alla Camera nel 2006. Nel 2008 diventa vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e nel 2013, eletto senatore, fa parte delle Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni. Dal 2013 è componente della commissione bicamerale di Vigilanza Rai. Eletto senatore alle politiche del 2018 nel quale si è presentato come capolista PD nel collegio di Basilicata.Anche Mirella Liuzzi vanta esperienza in campo parlamentare con ruoli importanti. Classe 1985, deputata del M5 stelle, portavoce del Movimento alla Camera e segretario di presidenza. Membro della Commissione di Vigilanza Rai e della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni Liuzzi conta una laurea in Scienze della Comunicazione prima a Bari ed in seguito una in Comunicazione Pubblica d'Impresa, Comunicazione politica e sociale alla Statale di Milano.Eletta per la prima volta nel 2013, tricaricese di nascita, vive a Matera e alle politiche del 2018 si è presentata come capolista in Basilicata.

