Svolgere il Capodanno Rai nel Metapontino è un atto dovuto e di rispetto per l'intera fascia jonica

È prossima la scelta della sede che ospiterà in Basilicata il prossimo Capodanno Rai e il consigliere regionale di Basilicata positiva, Piergiorgio Quarto, interviene a sostegno di quanti vorrebbero che l'atteso evento sia ospitato nella fascia jonica. Per il consigliere regionale, infatti, il territorio In questione offrirebbe in senso assoluto le migliori garanzie e potenzialità a livello di ricettività e logistica. L'ultima edizione del capodanno Rai si è tenuta a Matera, capitale europea della cultura. Dopo la proclamazione di Matera 2019 la Regione e la Rai hanno stretto un accordo pluriennale per ospitare la manifestazione in Basilicata. Fino ad ora due volte l'evento si è svolto a Matera, una volta a Potenza e una volta a Maratea. Ad oggi la TV di Stato continua a prediligere Matera, escludendo quindi altre opzioni proposte tra cui Venosa, ma è stata propensa ad accogliere altre ipotesi.

Nasce così la terza opzione: il Metapontino e gli antichi luoghi della Magna Grecia. "Scegliere di svolgere il Capodanno Rai nella zona Metapontina è un atto dovuto e di rispetto per l'intera comunità della fascia jonica - afferma il consigliere regionale di Basilicata positiva, Piergiorgio Quarto - ci sono tutti i presupposti per la miglior riuscita possibile del tanto atteso spettacolo televisivo di fine anno. Tanti altri gli effetti collaterali positivi da valutare, come l'aggregazione di tanti cittadini che costituirebbe un effetto volano. Il territorio della fascia jonica offre, poi, in senso assoluto le migliori garanzie e potenzialità a livello di ricettività e logistica. Il Metapontino, infatti, rappresenta l'area turisticamente più sviluppata dell'intera regione, dove si concentrano circa la metà di tutti i posti letto disponibili in Basilicata. Nel contempo – sottolinea Quarto - vi sono piazzali, ampie zone parcheggio, ottimi collegamenti con le regioni limitrofe Puglia e Calabria. L'evento costituirebbe, inoltre, un ottimo spot pubblicitario anche per i Comuni dell'entroterra afflitti da quel fenomeno, da me combattuto da tempo, della desertificazione sociale. Avremmo, quindi, tutti l'opportunità di dare visibilità ad una zona turistica meravigliosa, con operatori del settore in grado di offrire servizi qualificati e meritevoli di ulteriore sviluppo nel breve periodo".

Le motivazioni alla base della proposta del Metapontino non sono solo condivise da larghissima parte della popolazione ma, a differenza di quelle legate ad altre opzioni, sono sicuramente più convincenti e persuasive. "Intendo dare – conclude Quarto - il pieno sostegno a tutte le iniziative necessarie, insieme a tutti i cittadini interessati, affinchè la soluzione da me caldeggiata sia condivisa nelle sedi opportune, il tutto in un'ottica di compiuta riqualificazione e valorizzazione dell'intero territorio regionale".

Silvia Silvestri