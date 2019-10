Quarto: prestigioso patrimonio da valorizzare. Bardi annuncia disegno di legge regionale

Insieme alle fortezze medievali, ai castelli, alle spiagge splendide e alla golosa cucina lucana, tanti sono i borghi lucani che conquistano i turisti nazionali ed internazionali.

Qualche giorno fa il presidente Bardi, all’incontro organizzato dall’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) sul tema “Beni culturali vincolati, un piano d’azione comune per valorizzare una risorsa economica, sociale e culturale del nostro territorio”, ha annunciato un disegno di legge regionale volto a rivitalizzare i centri storici dei nostri paesi e delle nostre città, tutelando e valorizzando il patrimonio storico-edilizio che ci contraddistingue.

La Basilicata ha un patrimonio edilizio da valorizzare, centri storici rari e aree archeologiche da tutelare.

“Diventa indispensabile – sostiene Piergiorgio Quarto Presidente della terza Commissione alle attività produttive, territorio e ambiente - riuscire a realizzare una adeguata e compiuta valorizzazione dell’importante e prestigioso patrimonio storico e culturale della nostra Regione. L’utilizzo dello strumento legislativo sarebbe oltremodo necessario per avviare una fase di rinascita anche per quei Comuni ricchi di storia e di tradizioni che, purtroppo, da decenni sono costretti a combattere contro il fenomeno imperante dello spopolamento. Oggi – continua Quarto - dando inizio ad un processo innovativo, incardinato in un piano regionale di tutela e di riqualificazione dei centri storici si creerebbero le basi per offrire nuovi sbocchi occupazionali alle giovani generazioni, proprio in quei luoghi spesso definiti ‘desolanti’, oggetto di abbandono costante”.La proposta del Presidente Bardi appare dunque indispensabile, come indispensabile è la realizzazione di un programma in piena sinergia tra ministeri, enti locali che coinvolga anche le sovrintendenze competenti per territorio, in grado di rapportarsi con i proprietari delle dimore di valore storico. “Diventa di importanza fondamentale – aggiunge il consigliere di Basilicata positiva - in un progetto così strutturato creare le condizioni per permettere l’accesso a fonti di finanziamento, previste, ma spesso non utilizzate come quella dei fondi europei”. Conclude Quarto: “Tale progetto portato a termine in maniera organica e funzionale avrebbe delle ricadute vantaggiose sul turismo della nostra regione, oggi più che mai la vera carta vincente per l’intera economia della Basilicata. Occorre prendere atto positivamente della convinta volontà dell’esecutivo regionale di ‘sfruttare’ ogni aspetto e potenzialità del territorio in grado di creare benessere per la collettività”.

Silvia Silvestri