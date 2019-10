Si intendono meglio disciplinare le modalità di erogazione dei contributi previsti

La quarta Commissione del Consiglio regionale di Basilicata alla politica sociale, presieduta da Massimo Zullino della Lega, ha espresso parere favorevole ad unanimità sulla proposta di legge "Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali", sottoscritta, prima del voto, da tutti i consiglieri presenti. La quarta commissione permanente del Consiglio regionale di Basilicata, dopo rinvii e le tante numerose audizioni, ha finalmente approvato all'unanimità la proposta di legge "Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali".

Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del Consiglio regionale, con questa legge "si intendono meglio disciplinare le modalità di erogazione dei contributi previsti alle strutture residenziali". Uno degli articoli della legge "stabiliva che a decorrere dal 1 gennaio 2018 i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali venivano stabiliti nelle seguenti misure: quota giornaliera per anziani non autosufficienti euro 18, quota giornaliera per anziani allettati euro 22". Queste quote giornaliere "sono riconosciute nel limite massimo del 20% dei posti letto, attivati nella singola struttura e nel limite massimo del 35% per le strutture residenziali già beneficiarie delle provvidenze". La norma, inoltre, "prevede che le Aziende sanitarie competenti provvedono alla liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta per i non autosufficienti alle stesse assegnate".

Prima della conclusione dei lavori il consigliere Gianuario Aliandro ha invitato "ad approfondire, con l'audizione del dottor Gianuario Frittella, il Piano maxi emergenze della Regione Basilicata che –ha sottolineato - è stato scritto e completato ma mai attuato". Il presidente della quarta commissione Zullino ha accolto la richiesta del consigliere ed ha aggiunto che sarà ascoltato anche il dirigente del dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata Ernesto Esposito affinché possa trattare ampiamente il tema della sanità lucana. Ad intervenire nel corso dei lavori, oltre al presidente Zullino anche i consiglieri Cifarelli, Pittella, Acito, Aliandro, Bellettieri e Perrino ed il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Tommaso Coviello. All'attenzione dei commissari anche le proposte di legge del consigliere Sileo, per l'istituzione di una Giornata di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo e quella del consigliere Cifarelli in materia di impianti natatori.

