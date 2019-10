Il finanziamento è gestito da Sviluppo Basilicata e rientra nel programma “PO FSE 2014-2020”

Si svolgerà oggi a Senise a partire dalle ore 16,30 presso la sala “Sirino” della Sede del “Centro Polifunzionale” della Regione Basilicata, la presentazione del Fondo Microcredito “PO FSE 2014-2020” della Regione Basilicata. Quello di oggi è uno dei primi appuntamenti in programma nel ciclo “Microcredito, una sfida possibile”. L’incontro vedrà la partecipazione dell’Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione, Sport della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale e del dott. Vito Pinto, Responsabile Settore Ingegneria Finanziaria di Sviluppo Basilicata.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi gli aspetti tecnici e normativi legati al Bando e alla presentazione delle domande da parte dei potenziali beneficiari. Seguirà poi un dibattito con domande e approfondimento da parte del pubblico presente. È possibile prenotare un appuntamento individuale per approfondimenti sulla Misura nel corso dell’incontro, inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Ricordiamo che il finanziamento Microcredito FSE 2014-2020 della Regione Basilicata gestito da Sviluppo Basilicata è un finanziamento a tasso zero che va da cinquemila euro fino ad un massimo di venticinquemila euro, rimborsabile nell’arco di cinque o sei anni oltre dodici mesi di preammortamento. Una buona opportunità rivolta ai disoccupati che vogliono avviare un’attività e ai soggetti che svolgono o intendano svolgere un’attività economica nella forma di impresa sociale o ente del terzo settore.

Claudio Sole