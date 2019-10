Isolamento di questo comprensorio per la mancanza di collegamenti adeguati

"Ricevo ogni giorno la richiesta di tante persone che vivono nel Metapontino, una delle aree urbane più importanti della Basilicata, che segnalano il sostanziale isolamento di questo comprensorio per la mancanza di collegamenti con le Città di Taranto e di Bari". Lo dice l'Onorevole Cosimo Latronico che scrive al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e all’Assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra. "Inutile dire che questa condizione pesa sulla vita reale delle persone che per ragioni di lavoro, di salute o di studio sono costretti a muoversi con mezzi propri con oneri rilevanti sui bilanci familiari.

Eppure esiste una infrastruttura di grande valore che per anni ha assicurato la mobilità del territorio Metapontino sia verso Taranto che verso Bari attraverso il servizio ferroviario. Sospeso quest’ultimo da anni per realizzare lavori sulla rete ferroviaria che ora sono stati completati. È giunto il momento che il servizio ferroviario della costa ionica venga riattivato per assicurare una moderna e sicura mobilità, e mettere a valore gli investimenti pubblici notevoli che ci sono stati sulla rete ferroviaria. Sollecito una iniziativa del Governo regionale presso il Ministero dei trasporti perché questo servizio venga incluso nel contratto o di servizio con Trenitalia e nei programmi di mobilità interregionale".