Il dubbio di Giuseppe Galgano: le bibite e le acque minerali prodotte all’estero saranno tassate?

“Illustre Presidente del Consiglio, illustri ministri, la nostra azienda dal 1926, produce e vende in Italia prodotti quali: gassosa, aranciata, spuma, limonata e tonica, cercando sempre di puntare sulla qualità, trattando le migliori materie prime, in primis di origine italiana, come ad esempio, lo zucchero, che viene fornito dalla Italia Zuccheri Commerciale srl; il succo di arancio e di limone dalla Sicilia e dalla Calabria; tutte le altre materie prime, bottiglie in vetro e p.e.t e altro vengono comprate in Italia”. Inizia così la lettera spedita dalla ditta potentina, F.lli Avena S.r.l., (94 anni di storia nel settore) al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al Ministero dell’Economia e Finanze, Roberto Gualtieri e al Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, con cui manifesta un profondo disappunto per la bozza della legge di bilancio nella parte che prevede sanzioni per omesso o insufficiente pagamento delle nuove tasse green, come la sugar tax e la plastic tax. La ditta potentina esprime un grande disappunto per le difficoltà che ulteriori tasse produrrebbero sul settore: “la sugar tax applicata solo alle bevande zuccherate per un importo annunciato pari a 10 centesimo a litro, unitamente alla cosiddetta plastic tax applicata agli imballaggi pari a un euro a tonnellata, determinerebbe effetti non sostenibili”.

Sicuramente un costo aggiuntivo che verrebbe ribaltato su gli stessi consumatori in quanto a conti fatti, per la sugar tax, dieci centesimi a litro rappresenterebbe un aggravio superiore al dieci per cento. Per non parlare dei costi di approvvigionamento della plastica che sarebbe del cento per cento. “Il maggior costo – sottolinea Giuseppe Galgano – responsabile della ditta potentina, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - sarà imputato al consumatore finale, ma se finora i nostri prodotti erano posizionati con dei prezzi che il consumatore finale riteneva giusto, dall'entrata in vigore delle due tasse, come da studi fatti da ASSOBIBE, associazione italiana industria bevande, ci sarà una contrazione dei consumi dal 15 al 25 per cento. Tale diminuzione comporterà una riduzione del personale che nel nostro caso sarà dalle tre/quattro unità. L’idea del governo è quella di usare la leva fiscale per indirizzare i consumi verso quelli più salutistici. “Se il problema è lo zucchero – continua Giuseppe Galgano – allora bastava aumentare l’Iva su tutti i prodotti zuccherini, l’aliquota attuale è del 10 per cento”. Quindi la bozza di bilancio possiede delle incongruenze. “Probabilmente almeno due. La prima quella – aggiunge Giuseppe Galgano - che le bibite cosiddette light o zero non verranno tassate perché hanno del dolcificante. Dolcificante che nel novata per cento dei casi è alla base di acelsufe e aspartame, sostanze non naturali ma prodotte chimicamente. Utilizzo che viene osteggiato da molti scienziati. I dolcificanti naturali quali stevia o altri hanno costi proibitivi e per il cento per cento sono di origine italiana. La seconda incongruenza è legata all’esigenza di diminuire l’obesità infantile. Sacrosanto, si è capito da cosa deriva questo fenomeno? Briosce, merendine, hamburger maxi e mini sono salutari quindi? Per finire vorrei capire: le bibite e le acque minerali, che vengono prodotte fuori dai confini italiani, saranno tassate in egual modo? Penso ai prodotti dei greci, bulgari, rumeni e altri: ci saranno dei dazi doganali? Intanto vi dico che da aprile 2019 è stato imposto al nostro settore, che per fare la bibita "Aranciata" bisogna usare il 20% di succo di arancia. Così facendo si è portato ad un aumento naturale di zuccheri quindi di proteine presenti nella bibita”.

Oreste Roberto Lanza