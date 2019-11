È necessaria le sinergia tra tutti per organizzare al meglio la periferia e l'area sud di Basilicata

“Il Coordinamento Territoriale FdI Senise, riprende e continua la sua attività politica nel territorio. Data l'orografia e le distanze dai rispettivi capoluoghi, i dirigenti del Coordinamento intendono migliorare il raccordo tra i circoli territoriali per recuperare una nuova partecipazione alla vita pubblica.”

Lo comunica il presidente del coordinamento territoriale di Senise Giovanni Lonetti.

“Pertanto si invitano tutti i dirigenti, iscritti e simpatizzanti del partito FdI dei paesi limitrofi e area sud di Basilicata, a mettersi in contatto con la coordinatrice del Coordinamento Giulia Ricciardi e il segretario di sezione FdI di Senise Giuseppe Gigliuto per ripartire con un nuovo impegno e entusiasmo politico a favore delle nostre realtà lucane.La riunificazione di tutte le sinergie è necessaria per organizzare al meglio la periferia e l'area sud di Basilicata, che rimane lo scopo primario di questo coordinamento che assume ruoli e responsabilità politiche per una più dovuta collaborazione tra le istituzioni e le forze politiche presenti sul territorio.”