Quarto: la politica deve assumersi le sue responsabilità bisogna attivare subito tutti gli interventi necessari

Vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dalle recenti calamità atmosferiche, particolare attenzione è rivolta al Metapontino che ancora una volta subisce danni ingenti e ardui da sanare. "Ho potuto constatare di persona insieme al presidente Bardi giunto prontamente sui luoghi colpiti dal deleterio evento atmosferico, la gravità della situazione - afferma Piergiorgio Quarto Consigliere regionale di Basilicata Positiva - molteplici le strutture pubbliche e private danneggiate, in particolare i comuni maggiormente colpiti sono quelli di Pisticci, Policoro, Scanzano e Bernalda. Ancora una volta l'agricoltura e gli agricoltori sono stati messi in ginocchio dall'inclemenza delle condizioni atmosferiche. La mia solidarietà, il mio sostegno, da persona del mondo agricolo è rivolta in particolar modo a chi vive e poggia la sua economia familiare sul ricavato del lavoro dei campi".

Non sono parole di circostanza quelle del Consigliere ma di solidale vicinanza al mondo agricolo, da lui ben conosciuto ed apprezzato, ancora una volta costretto a inchinarsi ad una natura impietosa e a subire danni ingenti ed incalcolabili. "Occorre avviare subito politiche mirate in grado di mettere in sicurezza l'intero territorio, mai fino ad oggi in grado di difendersi realmente dai più volte manifestatisi rischi idrogeologici. In tempi brevi bisogna arrivare a dichiarare lo stato di emergenza per poter usufruire dei dovuti fondi previsti per le emergenze nazionali. La politica deve assumersi le sue responsabilità e avviare a livello regionale le procedure per attivare immediatamente tutti gli interventi necessari per offrire le risorse necessarie affinché i luoghi danneggiati riacquistino la loro originaria funzionalità, superando tutte le criticità oggi presenti". Il Presidente Bardi ha già ufficializzato la sua vicinanza e le sue intenzioni di sostenere tutti i danneggiati nel modo più opportuno e con provvedimenti mirati, impegnandosi in via diretta ad interventi di politica a sostegno del territorio colpito. Conclude Quarto: "Rivolgo il mio personale ringraziamento ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e ai tanti volontari che in queste ore stanno facendo il massimo per evitare ulteriori danni alle strutture e per restituire massima sicurezza a tutti i cittadini. Adesso non bisogna lasciare nulla di intentato per avviare politiche di prevenzione idonee e in grado di evitare in prospettiva futura il ripetersi di sciagure di così vasta portata. Il Metapontino in futuro dovrà meritare l'attenzione delle cronache solo per la bellezza e la ricchezza del suo territorio".

Silvia Silvestri