"Grazie a Matera per il lustro che sta dando a tutto il Paese"

Matera ha fatto "dei passi in avanti da gigante: una comunità che può vantarsi nel mondo di essere la Capitale europea della Cultura 2019. E' una città del Sud, una comunità nazionale ed internazionale". Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico nella Città dei Sassi. "I numeri di coloro i quali vengono qui a Matera - ha aggiunto - hanno raggiunto cifre straordinarie e oggi sono qui anche per dire: 'Grazie' a Matera per il lavoro e per lustro che - ha concluso Fico - sta dando a tutto il Paese". Il Presidente della Camera, On. Roberto Fico, nell'ambito della sua giornata istituzionale a Matera, accompagnato dal Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, On. Mirella Liuzzi, ieri 29 Novembre, è stato a Matera per inaugurare il progetto "Assemblee al centro", un viaggio nei Consigli comunali di tutta l'Italia. Prima dell'avvio dei lavori, il Presidente della Camera ha voluto donare al presidente del Consiglio comunale la campanella di Montecitorio ed è stato ricambiato dal sindaco con un particolarissimo ed esclusivo Cucù. Nell'occasione l'Onorevole Fico ha fatto un giro nel cuore del Villaggio di Natale Contadino della Coldiretti inaugurato questa mattina e si è anche cimentato nel realizzare con le sue mani una mozzarella. Il sapere antico e la grande bellezza della campagna hanno "invaso" la Capitale Europea della Cultura per riaffermare il valore del cibo e non hanno lasciato indifferente anche il Presidente della Camera e i suoi autorevoli accompagnatori, piacevolmente sorpresi dai tanti tesori del territorio lucano ritrovati tra gli stand. Nella giornata odierna l'Onorevole ha anche visitato la Silent Academy - progetto della cooperativa sociale il Sicomoro e la Fondazione Matera Basilicata 2019 ed ha nell'occasione conversato con i migranti ed ascoltato alcune delle loro storie, ma ha anche visitato la nuova stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Matera Centrale progettata dall'architetto Stefano Boeri. In quest'ultima tappa, accolto dal Presidente, Avv. Rosario Almiento, dal Direttore Generale, Dott. Matteo Colamussi e dalla componente del Cda Fal, Ing. Angela Tantulli, l'On. Fico ha particolarmente apprezzato il taglio green della stazione, poi si è complimentato con il management Fal per l'efficienza dimostrata nella spesa dei fondi pubblici, per la modernità dell'opera e per l'alta qualità dei servizi offerti agli utenti, specie dal punto di vista della accessibilità. Salendo su un treno arrivato in stazione, il Presidente ha potuto anche constatare lo sforzo compiuto dall'Azienda per rinnovare il parco mezzi e, più in generale, per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale e sostenere sempre più il diritto alla mobilità dei cittadini lucani.

Silvia Silvestri