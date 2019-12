Intensificati gli sforzi per dar seguito a tutti i decreti di liquidazione per le aziende del trasporto pubblico locale

"Il Dipartimento Infrastrutture negli ultimi giorni ha intensificato gli sforzi per dar seguito a tutti i decreti di liquidazione per le aziende del trasporto pubblico locale. Tutto questo, per far sì che le risorse individuate e stanziate per il settore, con grande difficoltà, sull'ultima variazione di bilancio 2019 possano essere rapidamente messe a disposizione delle aziende, che in questo modo potranno pagare le dovute spettanze agli autisti".

Lo ha detto l'assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, che aggiunge: "Alcune aziende hanno già provveduto a liquidare le spettanze arretrate e questo ci rincuora, perché è il segnale che c'è sinergia negli sforzi che stiamo compiendo per il settore dei trasporti. Il governo regionale ha messo in campo tutto il possibile, tenendo presente che il settore versa nel totale squilibrio finanziario e che potrà essere risanato solo con una graduale ma incisiva azione politica. Abbiamo messo a disposizione, nell'immediato - ha sottolineato l'assessore - una cifra importante, pari a 6 milioni di euro.

Pur nella consapevolezza che la situazione che abbiamo ereditato continua ad essere preoccupante - evidenzia Merra - riteniamo di aver compiuto un primo e responsabile passo in avanti verso la tutela dei lavoratori. Allo stesso tempo - ha concluso - siamo soddisfatti per aver contribuito a creare le condizioni affinché, anche per gli autisti, quello in arrivo sia un Natale sereno".