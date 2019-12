Situazione di emergenza provocata nelle ultime ore con i punti più critici a Lauria e Viggianello

L'assessore regionale Francesco Cupparo, in stretto contatto con il Presidente Bardi e la collega Merra, sta seguendo l'evoluzione della situazione di emergenza provocata nelle ultime ore dal maltempo in alcuni comuni lucani con i punti più critici a Lauria e Viggianello. L'obiettivo prioritario per la Regione, da raggiungere in cooperazione istituzionale con i sindaci di Lauria e Viggianello oltre che con gli enti statali competenti già interessati – sottolinea l'assessore – è mettere in sicurezza i cittadini e ridurre ogni disagio causato dalla tromba d'aria e dalle frane.

L'assessore è inoltre in contatto con le autorità sanitarie per informarsi sulle condizioni dei feriti. Successivamente per quanto riguarda la responsabilità diretta del mio Dipartimento – aggiunge Cupparo – si tratterà di individuare le risorse finanziarie necessarie al ripristino funzionale dell'importante struttura sportiva del PalAlberti a Lauria, essenziale non solo per la squadra di Lagonegro che partecipa al campionato di serie A2 di pallavolo maschile ed ospitata nella palestra di Lauria.

Il movimento franoso che a Viggianello ha provocato danni in tratti della strada provinciale 4 Fiumara – dice l'assessore – riapre l'antica e sempre attuale questione della difesa del territorio che soprattutto a Viggianello ha creato nel recente passo gravi disagi ai cittadini in particolare per la viabilità. E' questo un problema che la Giunta Regionale nella sua collegialità e con l'apporto di tutti gli Uffici Dipartimentali riprenderà tra le priorità della sua agenda politico-istituzionale.