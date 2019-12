E’ il terzo direttore generale dell’azienda sanitaria a fare le valige

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera, Joseph Polimeni è con le valige pronte. Neanche un anno dall’entrata in servizio, il 7 gennaio 2018, già, con un biglietto tra le mani verso una meta molto lontana. Probabile la nomina a direttore generale dell’azienda sanitaria di Pordenone. Dopo Giovanni Battista Bochicchio che in estate si dimise, con largo anticipo, rispetto alla fine del mandato, dalla direzione generale dell’Irccs Crob di Rionero In Vulture, quella di Joseph Polimeni pare avere dei connotati diversi.

Infatti già dalla firma del contratto in Regione, lo stesso Polimeni, si mostrò possibilista a lasciare l’incarico qualora i nuovi amministratori glielo avesse richiesto. Fu la giunta di centro sinistra, facenti funzioni di governatore, Flavia Franconi, a novembre 2018, a nominare l’italo americano Joseph Polimeni data l’ottima conoscenza ed esperienza nel settore ospedaliero e territoriale. In Basilicata, in dodici mesi, è il terzo direttore generale che va via. Dopo Bochicchio, Polimeni, quella di Angelo Cordone, nominato all’Aor San Carlo a gennaio scorso poi risultato insediato nell’ufficio di direttore generale della Lombardia: all’Asst Melegnano- Martesana.

L’eventuale nomina di Joseph Polimeni a direttore generale dell’azienda sanitaria di Pordenone, pare aver fatto nascere molte polemiche prima ancora del suo eventuale insediamento visto la vicinanza al partito Democratico per gli incarichi ricevuti in passato da Matteo Renzi e a Siena dal governatore toscano Rossi. Zingaretti lo nominò commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Umberto I.

Oreste Roberto Lanza