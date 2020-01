Proposto il ricorso al Tar Basilicata contro il provvedimento prefettizio

L’avvocato, già sindaco di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli sospeso con tutto il consiglio comunale per sospette infiltrazioni mafiose nell’Ente, vuole vederci chiaro ed andare avanti fino in fondo. “Non è possibile che stiamo vivendo insieme all’intera città questo incredibile incubo ormai da oltre 20 giorni senza neanche conoscerne il motivo”. Per questa ragione Ripoli, assieme ad altri membri della maggioranza, ha proposto ricorso al Tar Basilicata contro il provvedimento prefettizio che, a fronte di legittima richiesta, nega la possibilità di conoscere le ragioni che hanno portato ad un provvedimento così grave.

“Abbiamo la coscienza pulita e vogliamo fare chiarezza quanto prima. Non accettiamo etichette di nessun genere, e tantomeno lezioni di moralità e legalità da nessuno. Per questo da oggi inizia la nostra battaglia, e gli enti preposti dovranno darci delle risposte perché noi - a nostra volta - le dobbiamo ad una città che non merita questo trattamento. In uno Stato democratico questa trasparenza mi sembra il minimo. Credo di essere stato abbastanza chiaro”. Raffaello Carmelo Ripoli (già Sindaco di Scanzano Jonico).