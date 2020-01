Vincenzo Tortorelli succede a Carmine Vaccaro alla guida della segreteria regionale del sindacato

“Il riconoscimento dell'attività sindacale svolta da Carmine Vaccaro, per nove anni autorevole guida della Uil lucana, e gli auguri di buon lavoro al neo segretario regionale Vincenzo Tortorelli” sono espressi in una nota dall'assessore regionale alle Politiche di sviluppo e lavoro Francesco Cupparo.

“Nel pur breve periodo che da assessore ho avuto incontri e confronti con Vaccaro – evidenzia Cupparo – quello che mi ha colpito sono stati il suo atteggiamento di profondo rispetto istituzionale e la qualità delle proposte ispirate da una profonda visione riformista per contribuire al cambiamento.

Come ha sostenuto ieri il Presidente Bardi nella conferenza stampa, noi crediamo nella concertazione sociale, nel pieno rispetto dei ruoli e della rispettiva autonomia tra Governo Regionale e parti sociali. Lo testimoniano i numerosi tavoli che ho presieduto al Dipartimento su vertenze aziendali caratterizzati dall'impegno sempre condiviso a risolvere i problemi nell'interesse dei lavoratori e per aiutare le imprese ad uscire dalla crisi. Credo che, in questo senso, l'esperienza di Vaccaro sia particolarmente significativa”.“Dalle prime dichiarazioni del neo segretario Tortorelli – aggiunge Cupparo – colgo la volontà di proseguire la strategia riformista che ha caratterizzato sinora la Uil e mi sembra particolarmente interessante il progetto di sindacato delle comunità. La società lucana ha bisogno di strumenti di partecipazione attiva, di un maggiore protagonismo di ceti sociali e comunità territoriali innanzitutto per riacquistare fiducia nelle proprie potenzialità di crescita e di sviluppo e per contribuire alla svolta di cambiamento che intendiamo attuare. In questo, il sindacato tutto, libero da prevenzioni e pregiudizi, ha un importante ruolo da svolgere”.