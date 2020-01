Trovare soluzioni alle difficoltà dei lavoratori pendolari che devono affrontare per raggiungere il proprio posto di lavoro

"Siamo alle solite, Egregio Presidente della Provincia di Matera Avv. Piero Marrese, apprezzando il suo impegno sull'annosa questione dei pullman di cui giornalmente gli utenti dei comuni della provincia usufruiscono, esterniamo le incresciose situazioni che attanagliano il sistema trasportistico: un problema che si ripete ad ogni minima occasione compreso a Pasqua, a Natale e durante il mese di agosto. Il trasporto per gli operai degli stabilimenti Fca Melfi e Barilla, non viene assicurato. Ora, e non ultima, la presa di posizione dell'A.D. delle autolinee Nolè, il quale con tanto di avviso all'utenza e in piena vista, comunica che delle corse saranno sospese a decorrere da lunedì p.v.. Come di consueto, anche per quest'ennesima volta l'Ugl ha chiesto alle istituzioni interessate di non sospendere il servizio". Il segretario provinciale dell'Ugl Matera, Pino Giordano scrive al Governatore Provinciale Marrese, ricordando che, "siamo all'inizio del nuovo anno, con i festeggiamenti finali di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 andrebbero incrementati notevolmente il numero dei mezzi di trasporto pubblico. Così non avviene restando il tutto allo stato attuale, con il ripetersi dei tanti eventi disagianti che quotidianamente si verificano. La misura è colma, noi ripetiamo incessantemente che è troppa la sopportazione di studenti, operai, famiglie che quotidianamente usufruiscono dei pochi e obsoleti mezzi di trasporto pubblico.

Caro Presidente Marrese finora nulla è cambiato: precisamente nell'avviso all'utenza, l'.A.D . della Nolè specifica a chiari lettere che, 'in relazione alle seguenti Autolinee dei servizi aggiuntivi esclusi dal contratto di appalto Co.Tra. B. e non oggetto di proroga al 31/03/2020, determinate linee tra cui Ferrandina/Fca e Nava Siri/Fca Melfi Corse Festive (Primo e secondo turno), a causa della mancanza di Titolo Autorizzativo non pervenutogli da parte dell'Ente Provincia di Matera, l'azienda sospenderà il trasporto creando dei notevoli disagi all'utenza. La stessa Nolè – prosegue Giordano – aggiunge nell'avviso pubblicamente che il disagio, imputabile alla indifferenza degli Organi preposti, ha sollecitato l'Ente provinciale di Matera e tale per conoscenza agli Enti regionali del Trasporto preposti per competenza. Caro Presidente Marrese, l'Ugl Matera è stanca di queste 'tarantelle carnevalesche', sopprimere delle determinate corse significa non dare la possibilità a centinaia di operai che dovranno essere presenti normalmente a lavoro, i manutentori, i sorveglianti, i pompieri, gli addetti alla sicurezza industriale e quel personale necessario per particolari attività. Siamo alle solite, un problema che si ripete: il trasporto da e per la provincia di Matera a Melfi, direzione stabilimenti Fca e Barilla, da lunedì 27 non è assicurato. Non ci sembra davvero giusto che si debba gravare così pesantemente sulle già provate forze dei lavoratori.

E' davvero un disagio a 'senso unico': nel senso che sull'altro versante della regione, la provincia di Potenza, il servizio di autolinee prosegue normalmente la sua attività. Perché questa disparità territoriale a discapito dei viaggiatori materani privati di un'opportunità che ad altri lavoratori non è venuta meno? chiede con evidente amarezza l'Ugl. Le ristrettezze economiche in cui versa l'ente Provincia di Matera sono note. Per cui, l'Ugl ha chiesto di trovare soluzioni alle enormi difficoltà che i lavoratori pendolari devono affrontare per raggiungere il proprio posto di lavoro. Siamo sicuri – conclude Giordano – che Marrese, Presidente della Provincia di Matera, persona seria e affidabile, con urgenza della questione risolverà anche tale problema".