L'aasessore Cupparo commenta la vittoria del centrodestra in Calabria

Adesso anche in Calabria il cambiamento guidato da FI. Berlusconi: da qui parte il riscatto del Sud

“Dopo la Basilicata il cambiamento sarà possibile anche in Calabria grazie ad un ottimo risultato della presidente eletta Jole Santelli di Forza Italia e della lista di Forza Italia che si appresta a diventare il primo partito del centrodestra calabrese”. E' il commento dell'assessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo (Fi) sottolineando che “gli elettori lucani, prima ancora quelli molisani ed abruzzesi, adesso quelli calabresi, dopo decenni di governi regionali di centrosinistra, premiano la proposta di alternativa che si basa su un partito come il nostro sempre più indispensabile e determinante per avviare a soluzione i problemi di sviluppo ed occupazione nel Mezzogiorno. Ha ragione il Presidente Berlusconi: “Da qui parte il riscatto del Sud”.

Forza Italia con la sua classe di dirigenti ed amministratori– continua Cupparo – si conferma il partito che ha tutte le carte in regola per produrre quel cambio di passo che le comunità meridionali si aspettano, spezzando prima di tutto il cordone assistenzialistico. In tal senso, sono certo che la nuova presidente della Regione Calabria Santelli, a cui vanno i più fraterni auguri di buon lavoro, rafforzerà l'impegno avviato dal Presidente Bardi nella Conferenza delle Regioni per dare più peso al Sud all'interno del nuovo confronto sull'autonomia differenziata e su un nuovo rapporto di cooperazione Nord-Sud da costruire. Quanto alle elezioni in Emilia invece – dice Cupparo – si pone l'esigenza di una riflessione sia per Forza Italia che per l'intero centrodestra nella consapevolezza che lo scontro elettorale con le armate del centro sinistra ha segnato comunque un primo segnale anche degli elettori di quella regione che va interpretato e sostenuto con più forza”.