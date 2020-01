Elezioni. La maggioranza degli italiani è di centrodestra. Dichiarazioni di Bardi e Berlusconi

A livello nazionale dai sondaggi appare che sia l’unico progetto credibile e vincente

“Forza Italia continua ad essere la casa dei moderati. Il risultato ottenuto nelle ultime elezioni regionali conferma la vocazione naturale degli azzurri. Il centro destra è ormai ampiamente maggioranza nel Paese. A maggio ci sarà un’ulteriore conferma di questo dato. E’ necessario però che tutti i partiti della coalizione ritrovino un ampio momento di confronto e di sintesi. Nel Mezzogiorno infatti si voterà per il rinnovo dei Consigli regionali di Campania e Puglia e in entrambi i casi il centrodestra può e deve vincere.

Preoccupa il dato di Forza Italia in Emilia Romagna, mentre invece gli azzurri si confermano forza trainante nel Mezzogiorno. E’ necessario, dunque, puntare così come ha detto il presidente Berlusconi a una riorganizzazione dal basso rinverdendo lo spirito del ‘94. Su queste basi anche il centro destra lucano potrà dare il suo fattivo contributo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. A livello locale come a livello nazionale dai sondaggi oggi appare che l’unico progetto credibile e vincente sia quello del centrodestra unito, all’interno del quale Forza Italia rappresenta una componente centrale e indispensabile. Per Berlusconi "in Calabria c'è stata una vittoria clamorosa che rappresenta un segnale di svolta e di riscossa non solo per la Regione ma per l'intero Mezzogiorno" mentre "una sfida antica e difficile combattuta con impegno fino all’ultimo momento" è stato definito il confronto avuto Emilia Romagna ". Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista forte come solo noi possiamo far esistere.

La destra, da sola, può prendere molti voti, ma non può vincere e tantomeno governare" sostiene il cavaliere, il quale riferendosi direttamente al leader della Lega ha precisato: "Matteo Salvini ha un suo stile, che ovviamente non è il mio, ed ha i suoi contenuti, che non sono uguali ai nostri, altrimenti saremmo lo stesso partito. Con lui e Giorgia Meloni abbiamo un buon programma da realizzare insieme: per riuscirci è fondamentale il voto dei moderati, dei liberali, dei cattolici, e anche di quei sette milioni tra gli italiani che non votano ma anche che si sentono liberali, moderati, democratici e non di sinistra".

Silvia Silvestri