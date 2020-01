Per 2022 Policoro Pragmatica lancia le primarie del centrodestra

Policoro Pragmatica (Gruppo Politico indipendente) sta costruendo l’alternativa per il 2022 nella città di Policoro

Con i suoi continui tracolli, l’attuale amministrazione di centro sinistra, dopo tre anni risulta ancora stagnante, litigiosa e sempre più alienata dalla comunità. Policoro si è arrestata, per logiche interne degne della peggiore prima Repubblica, con una politica che ha dimostrato in questi anni di non saper leggere i processi di crescita dei propri imprenditori, addirittura ostacolandoli. Per questa ragione, è giunta l’ora di iniziare a formare, plasmare l’alternativa al 2022, da presentare a questa città.

La priorità non riguarda l’organigramma dei futuri possibili amministratori, non riguarda indicare il nome di chi possa guidare questa coalizione, non una nuova fame di potere, ma è la qualità del progetto da presentare, la visione e l’unicità di intenti che si vogliono mettere in campo per far risorgere Policoro, da anni bui ai quali la storia di questo paese, diventato grande città, non era abituato. Se è vero che a Policoro Pragmatica non interessa l’organigramma e i ruoli di quelli che all’interno di questa alternativa potrebbero essere i futuri amministratori, interessa(questo sì che è prioritario), la qualità di chi vorrà far parte di questa compagine, e per questo chi vorrà scendere in campo al nostro fianco dovrà avere un profilo umano ineccepibile e di valore, che sarà il risultato delle primarie del centrodestra, per questo saremo aperti al meglio che il centrodestra locale può dare e alla parte sana della società civile che vorrà stare con noi. Un po' meno aperti ai partiti che fino a ieri chinavano il capo ai padroni del Nord, sperando di diventare pastori del proprio gregge, pretendendo ad esempio segretari regionali lucani. Policoro Pragmatica crede nel valore del meridione, condividendo la forza e l’entusiasmo dell’amicoPino Aprile, con il quale è nato uno stretto rapporto collaborativo.

In attesa di iniziare a discutere con gli attori e i nostri amici di viaggio,intensificheremo la nostra presenzaanche ai consigli comunali con una valutazione critica per integrare quello che è mancato in questi anni, assistendo ai lavori della massima assise cittadina, carente di quel valore alto in cui la contrapposizione tra maggioranza e minoranza apportava sale alla democrazia; colpa di una maggioranza e in primis il sindaco, che non ha utilizzato questo luogo degnamente, mettendolo a disposizione del popolo e anche per via di una minoranza assopita, che in questi anni non è stata in grado di fare da pungolo alla maggioranza. “Le sfide per il futuro sono esaltanti –dichiarano i Pragmatici– questo confronto può essere quel “momento”, l’opportunità, che oggi manca alla città. Il nuovo è la grande sfida di innovare. Le idee sono già tante, e le presenteremo molto presto, siamo pronti a farlo per la città, senza padroni e senza padrini, da uomini liberi”.Ora il testimone passa a tutti quelli che condivideranno la prossima sfida politica a Policoro.