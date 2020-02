A Latronico avviato il progetto del Nonno Vigile

Una figura socialmente utile che potrà impegnarsi nelle attività organizzate del Comune a supporto della Polizia Locale

A Latronico il 27.12.2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento Comunale degli Istituti di cittadinanza Attiva. Tra le iniziative inserite nel regolamento vi è quella del Nonno Vigile: una figura socialmente utile che potrà impegnarsi nelle attività organizzate dal Comune, a supporto della Polizia Locale, con il compito di favorire l?attraversamento sicuro degli alunni che frequentano le scuole del territorio. ?Abbiamo voluto approvare questa iniziativa al fine di garantire una maggior sicurezza ai ragazzi che quotidianamente devono attraversare tratti di strada, anche molto trafficati, per andare a scuola - commenta l'Assessore alle Politiche Sociali Franca Gesualdi - oltre che per rafforzare il rapporto tra nonni e nipoti della nostra comunità."

Il rapporto che si verrà ad instaurare fra le parti non avrà in alcun modo carattere di attività lavorativa e non darà luogo a costituzione di rapporto d?impiego. Per essere considerati idonei all?incarico di ?Nonno Vigile? i cittadini volontari e disponibili devono, tra i diversi requisiti, avere una età compresa tra i 55 e 75 anni ed essere residenti a Latronico. Successivamente, parteciperanno ad un breve corso di formazione presso il Comando di Polizia Locale, a cui dovranno fare riferimento per l?espletamento dell?incarico. Saranno tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite in relazione all?incarico di sorveglianza.

E' possibile aderire all'iniziativa in ogni momento. Una moderna forma di collaborazione tra la nostra Polizia Locale, le scuole e i nonni - aggiunge il Vicesindaco Vincenzo Castellano - che ha tra i sui obiettivi anche quello sociale: valorizzare gli anziani e inserirli in percorsi diversi di socializzazione rispetto agli usuali. Molti genitori hanno richiesto maggiore presenza di vigilanza all'uscita delle scuole, con questo progetto auspichiamo di andare incontro a tali richieste data la scarsa disponibilità numerica di personale in servizio presso la Polizia Locale".Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.latronico.eu.