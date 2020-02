Massimo sforzo dalla Regione per affrontare l'emergenza idrica

Disposto un costante monitoraggio sull'avanzamento delle autorizzazioni per il progetto esecutivo

La società di verifica esterna deputata al controllo ha finalmente validato il progetto esecutivo per il distretto "G" dello schema idrico Basento-Bradano. Grazie a ciò provvederemo subito all'invio dello stesso al Cipe per ottenere, prima possibile, il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità, ormai scaduta. Lo comunica l'assessore alle infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.

"Per dare riscontro a questo progetto che la comunità sta aspettando da trent'anni ? informa l'assessore ? in sede di Osservatorio infrastrutture abbiamo già disposto un costante monitoraggio delle fasi di rilascio della nuova dichiarazione di pubblica utilità. Nonostante non siamo ancora in grado di determinare l'inizio dei lavori ? commenta l'assessore ? siamo soddisfatti per questo primo importante passaggio e auspichiamo una rapida approvazione del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Considerato quindi che l'emergenza idrica in Basilicata sta assumendo dimensioni notevoli e sta proiettando le aziende agricole lucane verso una estate molto critica dal punto di vista dell'approvvigionamento ? comunica infine Merra ? convocheremo presto in Regione un tavolo tecnico sulla diga del Rendina, per capire lo stato delle indagini".