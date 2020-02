Fondi per i Comuni Arbëreshë della Basilicata, la Regione deve attivarsi

Send by email

Il fondo è rivolto ai Comuni alle Scuole agli Enti Pubblici dei paesi di minoranza linguistica storica

Con la legge di Bilancio 2020 il Governo ha aumentato i fondi dedicati alla tutela delle minoranze Linguistiche, questo segnale di attenzione alle specificità dei territori riguarda anche la Regione Basilicata, che vede la presenza storica delle comunità Arbëreshë di origine Albanese nei Comuni di: San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Barile, Ginestra, Maschito e Brindisi di Montagna.

Il fondo rivolto ai Comuni alle Scuole agli Enti Pubblici dei paesi di minoranza linguistica storica, finanzia sportelli linguistici, formazioni di linguistica, attività culturali, toponomastica. E' una occasione per valorizzare e rafforzare questo prezioso patrimonio storico culturale che caratterizza e distingue alcuni Comuni della Basilicata, una unicità che può essere un importante richiamo turistico e quindi offrire occasioni di sviluppo economico e sostenibile, oltre che preservare un prezioso ed antico patrimonio culturale della nostra regione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato linee guida per la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle Amministrazioni territoriali e locali che avranno tempo fino al 30 aprile per presentare i progetti alle Regioni.

La Regione Basilicata purtroppo sino ad oggi è stata superficiale in questo ambito, facendo anche perdere le risorse, lancio un appello all'Ente Regione affinchè si attivi per consentire l'accesso ai fondi e sarebbe anche lungimirante affiancarci ulteriori risorse regionali per ampliare la portata degli interventi.