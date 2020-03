“Coronavirus”: Politici impreparati, inevitabile il disastro economico

La preoccupazione di un tracollo del sistema economico nazionale diventa sempre più reale

Siamo tutti consapevoli che la difficilissima situazione in cui versa l’Italia, in quest’ultimo periodo, non si risolverà in breve tempo e le conseguenze, sotto un profilo socio - economico, saranno disastrose. Che il comparto sanitario necessitava e necessita tutt’ora di una netta ristrutturazione lo abbiamo sempre denunciato ma i nostri amministratori, in particolare quelli regionali, hanno preferito non toccare quel sistema politico ormai incancrenito volto a favorire la sanità privata. Oggi le conseguenze sono alla portata di tutti. La preoccupazione su un tracollo del sistema economico nazionale diventa sempre più reale. I provvedimenti adottati dal governo inerenti la chiusura delle attività produttive- lavorative dei piccoli e medi imprenditori, le attività artigianali e l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro da parte dei professionisti, avranno un effetto disastroso, nel breve e lungo periodo, poiché provocheranno un impoverimento per coloro i quali all’assistenzialismo statale hanno da sempre preferito rimboccarsi le maniche ed investire i risparmi di una vita. Diciamoci la verità, la politica non ha mai tutelato il popolo delle partite iva, coloro i quali producono reddito e movimentano il sistema economico nazionale.

Nessun partito politico di destra o di sinistra che sia ha inteso tutelare le imprese ed i lavoratori autonomi attraverso una politica volta al contenimento della pressione fiscale, solo chiacchiere e promesse del momento. La cosa più scandalosa è che ancora gran parte dell’elettorato continua a credere in coloro i quali delle promesse e bugie hanno fatto un modello di vita e che nel corso della legislatura si sono adoperati esclusivamente per i propri interessi, o credere ancora a quei “leader” di partito che ad ogni intervista, in maniera ormai consuetudinaria, propongono le stesse ricette per un’Italia migliore. Speriamo che questa grave emergenza finisca al più presto e speriamo che questa volta l’elettorato prenda atto del fallimento dell’intera classe politica che ad oggi non ha inteso attuare e comunicare le azioni necessarie al fine di evitare il tracollo economico - imprenditoriale. Questi sono i momenti in cui la politica deve fare la differenza, momenti in cui le chiacchiere devono obbligatoriamente lasciare il posto ai fatti concreti ed il personalismo deve essere sostituito dall’interesse comune. Attendiamo con ansia il varo di provvedimenti economici a sostegno delle imprese, aziende, attività commerciali, liberi professionisti e tutti coloro i quali mantengono la propria famiglia con il lavoro quotidiano. Noi restiamo a casa ma voi politici fate il vostro dovere.

Avv. Carlo Salvo