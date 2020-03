Emesse linee guida per lo smaltimento di rifiuti urbani di soggetti positivi e limitazioni al trasporto fino al 3 aprile

Linee guida per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni di soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. E’ rivolta ai gestori degli impianti pubblici e privati, l’ordinanza n. 8 emanata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, contenente misure urgenti per arginare il diffondersi del Covid-19 sul territorio.

Nel sottolineare che i gestori sono tenuti ad assicurare senza soluzione di continuità l’erogazione del servizio pubblico essenziale, l’ordinanza dispone che tali rifiuti debbano essere gestiti secondo le modalità previste da una circolare dell’Istituto superiore di sanità.

Il presidente Bardi ha emanato anche l’ordinanza n. 9 che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario erogati da Trenitalia. In ogni caso sono assicurati i servizi minimi essenziali.

Le ordinanze sono immediatamente esecutive e sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.